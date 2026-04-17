¿Lo sabías? Este es el purasangre que nacido de un semental venezolano logró la victoria en el Presidente de la República

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El Clásico Internacional Presidente de la República (G1) celebra su edición 105 como la prueba reina de la reunión 17. Esta selectiva se disputará en la décima competencia del programa dominical y funcionará como la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional este domingo 19 de abril en el Hipódromo La Rinconada.

El llamado es para para ejemplares de cuatro y más años en distancia de 2.400 metros, además de una premiación especial de $195.000.

Chao: Ganador Clásico Presidente de la República La Rinconada Datos Hípicos

En el historial de la selectiva más antigua del calendario podemos destacar a un ejemplar que es producto de un semental venezolano y por ende se llevó la gloria en este prestigioso clásico.

Nos referimos al tordillo Chao, nacido y criado en el Haras La Parceña, producto del padrillo venezolano Marconi en Too Radiant por Two Punch y durante su campaña pistera defendió con los colores del Stud María Blanca.

El día 19 de abril del año 2013, el Doblecoronado Chao reapareció para participar en la edición del Presidente de la República, con la conducción del jinete Santiago González conocido como “El Ciclón” y presentado por Ruben Lanz, por lo que en la recta final dominó la carrera por centro de pista y aunque Comediante se venía en atropellada no fue suficiente para alcanzar, y así el hijo veloz de Marconi cruzó al espejo en total ganancia.

El tiempo total de la prueba clásica fue de 153 segundos exactos para el recorrido de la milla y media (2.400 metros). Este triunfo también consagró a Marconi como el primer padrillo venezolano en conquistar el Clásico más antiguo del país.