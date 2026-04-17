Pronósticos Keeneland: picks gratis y el dato clave para el viernes 17 de abril

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El Hipódromo de Keeneland, ofrece una llamativa cartelera para este viernes 17 de abril, donde en esta ocasión, diez carreras se robarán la atención como parte de la tercera semana de la temporada de primavera 2026.

Este día nos trae varias pruebas interesantes. La más importante es el Doubledogdare Stakes (G3) de $400,000 en distancia de 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre arena, reservada para yeguas de cuatro años y más edad, donde Gin Gin sale de gran favorita con proporción de 2-1.

Análisis de las carreras y picks para Keeneland

La primera carrera será en 1,700 metros sobre arena, un Maiden Claiming de $50,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1,700m, arena (1:00 p.m. VEN)

Buckeye Bombshell (4): Cambia de superficie y aquí puede salir de perdedor

Starwood (3): Va desde California bien montado en esta ocasión

Watershed Moment (6): Flavien Prat le da cartel. Otro que correrá desde la Costa Oeste.

Segunda Carrera | 1,400m, arena (1:32 p.m. VEN)

Starship Godiva (3): Debuta con buen pedigrí y la monta de Irad Ortiz Jr.

Horsing Around (2): Es de considerar pues viene de Gulfstream Park, óvalo con la mayor cantidad de ganadores.

Sutura (5): Ofrece buen dividendo con la guía de Prat.

Tercera Carrera | 1,700m, arena (2:04 p.m. VEN)

Senza Parole (3): Viene de perderse con la yegua que ganó el Apple Blossom (G1) la semana pasada en Oaklawn Park. Puede correr cerca de la punta y Prat así sacar provecho, pues la recta final es corta en carreras de este tiro en Keeneland.

Cuarta Carrera | 1,400m, arena (2:36 p.m. VEN)

Mighty Nora (1): Aprovechará el puesto de salida para venir en ganancia.

Aprovechará el puesto de salida para venir en ganancia. Grace of Monaco (6): Intentará hacerle el honor a la realeza, con su primera foto.

Intentará hacerle el honor a la realeza, con su primera foto. Lunar Loop (3): Tratará de despegar como el Artemis II desde la salida. Briseó bien.

Quinta Carrera | 1,100m, grama (3:08 p.m. VEN)

Pivotal Moment (7): Beneficiado por el puesto, es del establo de Miguel Clement.

Beneficiado por el puesto, es del establo de Miguel Clement. Innate (Ire) (10): Desde hace rato figura cerca. Su lugar de salida no es el más cómodo.

Desde hace rato figura cerca. Su lugar de salida no es el más cómodo. Jimmy Rules (8): Regresa después de 1 año sin correr. Voló en su ejercicio más reciente.

Sexta Carrera | 1,200m, arena (3:40 p.m. VEN)

Little Ni (4): Un caballo que se midió con Bentornato en su prueba previa antes de que este ganara la Breeders’ Cup Sprint (G1). José Ortiz y Mark Casse se combinan para intentar de imponer a este hijo de Mohaymen. Es el dato clave.

Séptima Carrera | 1,700m, arena (4:12 p.m. VEN)

Next Up (1): Cambia de superficie pero igualmente posee mucha opción de triunfo.

Cambia de superficie pero igualmente posee mucha opción de triunfo. Thatsalrightmama (2): Puede correr en velocidad bien administrada por Prat.

Puede correr en velocidad bien administrada por Prat. Dozen Diamonds (3): Cuidado con esta que tiene como quebrar a las favoritas

Octava Carrera | 1,100m, grama (4:44 p.m. VEN)

Beer Run (3): Uno de los aviones de Wesley Ward que luce en esta distancia.

Uno de los aviones de Wesley Ward que luce en esta distancia. Unitas (10) : Ganó bien en Fair Grounds en esta misma superficie y tiro. Cuidado.

: Ganó bien en Fair Grounds en esta misma superficie y tiro. Cuidado. Atlal (1): Lo hizo en buena forma sobre la sintética y por poco gana.

Novena Carrera | 1.700m, arena (5:16 p.m. VEN) - Doubledogdare (G3)

Gin Gin (4): Regresa la ganadora del Spinster Stakes (G1) en esta misma pista.

Regresa la ganadora del Spinster Stakes (G1) en esta misma pista. Eunomia (3): Anda en gran condición para esta carrera. No la subestimen.

Anda en gran condición para esta carrera. No la subestimen. Alpine Princess (1): Peligrosa con Irad en los controles y por el puesto interno.

Décima Carrera | 1,100m, grama (5:48 p.m. VEN)