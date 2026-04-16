MLB: Oswald Peraza castigó a los Yankees con su estelar ofensiva

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En el béisbol, pocos escenarios generan tanta carga emocional como enfrentar a un exequipo y esto sucedió en la serie que acaba de terminar entre los Yankees de Nueva York y los Ángeles Angels en el Yankee Stadium.

El protagonista de esta noticia es el venezolano Oswald Peraza. El infielder venezolano ha sido una de las figuras más destacadas de su organización, mostrando una versión agresiva y efectiva que ha marcado diferencia en cada turno dentro del terreno de juego.

La serie ha tenido varios protagonistas, pero el nombre de Peraza resalta por su impacto inmediato. En apenas dos encuentros, ha sido un dolor de cabeza constante para el pitcheo de los Yankees, combinando poder, disciplina y velocidad para inclinar momentos clave a favor de su equipo.

Oswald Peraza - MLB

Los números reflejan con claridad lo que ha sido su rendimiento: cuatro imparables en siete turnos, dos cuadrangulares, tres carreras impulsadas, además de dos boletos negociados y una base robada.

Una línea ofensiva que no solo impresiona por la producción, sino por la manera en que ha llegado en situaciones determinantes. Sus dos jonrones no fueron casualidad, sino resultado de una lectura precisa del pitcheo rival, castigando errores con autoridad.

La base robada evidencia que también puede generar presión en las almohadillas, mientras que los boletos hablan de un enfoque más maduro en el plato. Enfrentar a los Yankees, organización donde dio sus primeros pasos en Grandes Ligas, convierte cada jugada en una especie de declaración personal.

Finalmente, si mantiene este nivel, su nombre comenzará a aparecer con mayor frecuencia entre los peloteros más efectivos de 2026. Por ahora, su desempeño ante los Yankees ya deja una huella y estos números pueden servir como motivación para Oswald Peraza.