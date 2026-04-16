Animador venezolano habla de la difícil y distante relación con su padre

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Un momento muy vulnerable mostró el conductor venezolano Raúl González, al hablar de la dura relación que sostuvo por años con su padre. El criollo que es parte del show “Despierta América”, se atrevió a contar lo que durante años calló.

Una revelación muy dura

Es en su nuevo libro que Raúl desnudó su alma al hablar de momentos de tensión que vivió en el día a día con su padre, describiéndola como dura, silenciosa y expectativas que nunca se cumplieron.

“La verdad muere de pie”, es el nombre del libro de memoria del criollo, que lleva años residenciado en Miami, Estados Unidos.

El animador contó cómo su orientación sexual fue muy difícil de compartirla con su padre, por miedo al qué diría o que fuese juzgado.

Sin embargo, detrás de los duros momentos que pasó estuvo su madre, a quien llamó un bálsamo de amor, tranquilidad y apoyo en su vida.

“Mi relación con mi padre fue muy dura en momentos. Por primera vez hablo de todo eso en mi libro”, destacó en un corto clip posteado en Instagram la tarde de este jueves 16 de abril.

Un camino de superación

González que lleva con éxito el pódcast “Dale que tú puedes”, también habla en el ejemplar de su peso, el cual le presentó por muchos años inseguridades.

El amor ha sido fundamental para que Raúl hoy este de pie, con una carrera brillante en los medios de Estados Unidos y siendo una figura de inspiración para muchas personas.

El libro se puede encontrar en Amazon.