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¿Moncho Martínez regresa a la televisión venezolana? Esto se conoce

El criollo despertó la emoción de sus fanáticos con una publicación especial en Instagram 

Por

Elvis González
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 04:02 pm
¿Moncho Martínez regresa a la televisión venezolana? Esto se conoce
Moncho Martínez / Cortesía
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El actor y humorista venezolano Moncho Martínez generó una ola de comentarios en redes, por un posible regreso a la televisión nacional. 

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Una publicación muy especial

El recordado “El Inspector Rodríguez" y "Ermo", publicó una imagen en Instagram posando muy sonriente en el canal de la bolita roja, que encendió las alarmas de un regreso a las pantallas como en los viejos tiempos.

Moncho acompañó la publicación con el mensaje: “No diré nada, pero habrán señales. Vienen sorpresas”.

El público quedó a la expectativa si se trataría de un nuevo programa de cámara escondida, un show de variedades o un talk-show de entrevistas, que están muy en tendencia en diversos canales internacionales. 

Un legado único

Por muchos años el humor de Martínez hizo enloquecer a los venezolanos con el programa “¡Qué locura!”, en el cual interpretó múltiples personajes que sacaban carcajadas a más de uno.

Hoy lejos de las pantallas, sigue muy conectado con el público con un show que lleva por nombre “Moncho Martínez y sus invitados”, en los que canta y comparte comedia con la gente.

“Rumba, humor, variedad y muchísima diversión”, son algunos de los mensajes que publica el criollo en redes, con referencia a su show.

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