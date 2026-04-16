MLB: Oswald Peraza se la aplica a los Yankees con jonrón y extiende su gran presente ofensivo

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Los Angelinos de Los Ángeles cerraron por todo lo alto su serie en el Yankee Stadium, ya que triunfaron en la tarde de este jueves por 11 a 4 sobre los Yankees de Nueva York. Entre las figuras más destacadas de la visita, sin duda que Oswald Peraza se quedó con gran parte de los honores.

Peraza arrasó en Nueva York

Y es que el venezolano ligó de 4-2 con jonrón, doble, tres carreras impulsadas y dos anotadas. De hecho, hay que mencionar que dos de los tres compromisos que disputó ante su exequipo fueron multi-hit, pues el pasado martes pegó tres imparables con un jonrón incluido.

La enorme conexión del venezolano sucedió en la misma primera entrada. Con un corredor en circulación, el larense solo vio el primer pitcheo de Max Fried y envió la bola hacia las gradas del jardín izquierdo, a una distancia de 375 pies.

Ya en el sexto capítulo, Oswald Peraza no desaprovechó otra gran oportunidad al bate y pegó un doble para que Mike Trout anotara la carrera del empate en ese entonces.

Vale destacar que el infielder criollo vive un gran presente ofensivo en las Grandes Ligas. En sus últimos siete compromisos batea para .368 de promedio, con tres cuadrangulares, seis remolcadas y cuatro anotadas.

Números de Oswald Peraza en la temporada 2026 de la MLB