Bernardo Silva aclara su futuro con el Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

Era un secreto a voces y ya lo confirmó su propio protagonista. Bernardo Silva no seguirá en el Manchester City de cara a la siguiente campaña y él mismo se encargó de anunciarlo.

Con unas palabras emotivas se despidió de toda la afición del club, que dejará tras nueve temporadas vistiendo esos colores, con los que ganó un sinfín de títulos.

El futbolista portugués no continuará el siguiente curso, lo que significa que no renovará su contrato con la entidad y tendrá que buscar un nuevo hogar para continuar su carrera.

Las palabras de Bernardo Silva

La emoción fue el centro de las palabras del jugador luso, que sabe que su carrera se consolidó en la institución ciudadana, a la que abandonará siendo toda una leyenda.

“Cuando llegué hace nueve años estaba siguiendo el sueño de un niño pequeño, quería éxito en la vida y lograr increíbles cosas. Esta ciudad y este club me dio mucho más de lo que esperaba. Lo que ganamos y conseguimos juntos es un legado que estará siempre en mi corazón”, dijo.

Y agregó: “En unos meses será momento de decirle adiós a la ciudad donde inicié mi matrimonio y mi familia. Desde lo más profundo de mi corazón, Ines y Carlota, gracias”.

A su vez, pidió a toda la afición que se volque a lo que resta de la campaña, sobre todo en la que tienen muchas opciones de llevarse la Premier League: “Disfrutemos estas últimas tres semanas y peleemos por lo que esta temporada tiene para nosotros”.

En medio de todo, habrá que estar atento al futuro de Bernardo Silva, al que no le faltarán clubes interesados en sus servicios, pese a sus 31 años de edad.