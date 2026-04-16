Gaitero venezolano renace tras vencer el cáncer

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Se confirmó que el gaitero venezolano Nelson Romero, mejor conocido como el “Ayayero Mayor”, logró superar el cáncer. Fue el miércoles 15 de abril que el artista confirmó en Instagram que logró vencer la dura enfermedad, gracias a su esfuerzo y apoyo médico.

Gran momento

En un video posteado en su perfil oficial de Instagram, el cantante se mostró muy feliz tocando una campana como muestra de la superación del cáncer, despertando las emociones de los presentes en el centro médico y felicitaciones de su público en redes.

“El padre, hijo y Espíritu Santo me han llevado a la sanación, la mayor potencia celestial de la vida. Les deseo a todos que sigan encaminados y llenos de fe, para que Dios nos ayude en está difícil vida. Dios los bendiga a todos”, expresó con emoción.

El toque de la campana es un gesto de mucha fe, fuerza, entrega y valentía del intérprete de “El Bus de Madera”, a quien sus ojos le brillaban de emoción por superar el cáncer que le había sido diagnosticado hace tiempo.

Mensajes de cariño y apoyo

El zuliano nacido el 12 de agosto de 1953, recibió comentarios de internautas por su emoción, y esperando que le lleguen presentaciones en las que pueda derrochar mucho talento y la energía que siempre lo ha caracterizado.

“Púyalo. Dios te bendiga”, escribió el cantante y compositor venezolano Rafael “El Pollo” Brito.

El músico de 72 años también dedicó palabras de agradecimiento al personal médico y asistencial que supervisó su caso con entrega.