A.P.’s Girl a mantener su invicto en el Miss Weber City Stakes de Laurel Park

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Como parte de la jornada de 12 carreras que se van a realizar la tarde del sábado en el hipódromo de Laurel Park, donde se celebrará Preakness Preview Day con el Federico Tessio Stakes como la prueba máxima de la fecha, se disputarán otros cuatro Stakes y uno d ellos, será el Miss Weber City Stakes de $150.000 para hembras de tres años en distancia de 1.600 metros en arena.

Estados Unidos: A.P.’s Girl a mantener su invicto en el Miss Weber City Stakes en Laurel Park

La yegua del entrenador Peter Eurton A.P.’s Girl buscará este sábado conseguir su tercera victoria de manera consecutiva al participar en el Miss Webe City Stakes en el marco del Preakness Preview Day que se celebra cada año en Laurel Park y que tiene hasta cinco Stakes a realizarse en la jornada sabatina mencionada.

La hija de Honor A.P en March Spress por Shangai Bobby no ha perdido en sus últimas dos presentaciones que realizó en Faird Grounds en el presente año y será montada por James Graham.

Una posible rival que le pudiera quitar el invicto puede ser la pensionada de Andrew L. Simoff, llamada Jumping the Gun, la cual no ha corrido en la presente temporada y llega con una campaña de tres victorias en cinco presentaciones que cumplió como dosañera en el 2025. Su última prueba fue el Demoiselle Stakes G2 en Aqueduct donde finalizó segunda con un Speed de 78.

Una tercera opción de la prueba sería Three Sixty, presentada por el conocico Anthony Dutrow y conducida por Jaime Torres, la cual también debutará como tresañera, luego de ganar una de cuatro presentaciones en el 2025 y viene de ganar un Maiden Special Weigth en Aqueduct con un Speed de 78 igualmente.