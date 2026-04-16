Stephen Curry se rinde ante dominicano Al Horford: "Es lo que hacen los campeones"

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Golden State Warriors cumplió con el primero de dos partidos para clasificarse a la Postemporada de la NBA, tras vencer en un vibrante enfrentamiento (126x121) a Los Angeles Clippers, teniendo a Al Horford como héroe inesperado de la duela.

En la previa del duelo de Play-In, el veterano pívot no llegaba precisamente en su mejor racha desde el perímetro. A lo largo de la temporada apenas había registrado nueve partidos con tres o más triples, y llevaba casi un mes sin lograr esa cifra. Sin embargo, en el momento más importante, apareció con una actuación decisiva.

El partido comenzó cuesta arriba para Golden State, que se fue al descanso perdiendo por ocho puntos, con Horford aportando solo dos unidades en la primera mitad. Pero tras el descanso, el equipo reaccionó gracias al liderazgo de Stephen Curry, quien tomó el control ofensivo y lideró la remontada con una segunda mitad dominante que cambió por completo la dinámica del encuentro.

Stephen Curry reconoce labor de Al Horford contra Clippers

En el tramo final, Horford fue clave con una actuación perfecta desde la línea de tres en el último cuarto, encestando 4 de 4 intentos y sumando 12 puntos en los últimos seis minutos. Terminó con 14 unidades y tres rebotes, siendo fundamental en la victoria 126-121 que mantiene con vida a los Warriors. Curry, que finalizó con 35 tantos, elogió su rendimiento destacando su confianza y preparación, resaltando que ese tipo de actuaciones son reflejo del trabajo constante y la fe en su juego.