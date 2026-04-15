Éxito rotundo: La nueva era televisiva de la NBA rompe récords de audiencia

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La NBA ha confirmado lo que muchos sospechaban: el primer año de su ambicioso y renovado ecosistema de transmisiones ha sido un triunfo absoluto. Tras la implementación de nuevos acuerdos estratégicos, la liga anunció este miércoles que 170 millones de personas en Estados Unidos sintonizaron los partidos de la temporada regular a través de sus cuatro pilares mediáticos: ABC/ESPN, Amazon Prime Video, NBC/Peacock y NBA TV.

Estas cifras no solo son alentadoras, sino históricas. Representan los mejores números de la liga en 24 años y marcan un crecimiento exponencial del 86% en comparación con la temporada anterior.

El impacto del streaming y el regreso de un gigante

El cambio de paradigma es evidente. Esta temporada marcó el debut de Prime Video como socio oficial y el esperado regreso de NBC/Peacock tras más de dos décadas de ausencia. La liga, que en 2024 selló un acuerdo de derechos de medios por 11 años y 76 mil millones de dólares, parece haber encontrado la fórmula para conectar con las audiencias modernas al diversificar su oferta entre la televisión abierta, el cable y las plataformas de streaming.

Audiencias que no se veían en una década

El interés por el baloncesto profesional estadounidense ha alcanzado niveles de fidelidad que no se registraban desde hace más de diez años. Los datos más destacados de este balance incluyen:

Promedios de élite: La audiencia promedio en todas las plataformas fue la más alta en 13 años , subiendo un 35% respecto al ciclo pasado.

Impacto masivo: Un total de 57 partidos superaron los 2 millones de espectadores promedio, una frecuencia de éxito que no se veía desde la temporada 2011-12.

Tiempo de consumo: Los aficionados dedicaron más de 920 millones de horas a ver la NBA, lo que supone un incremento del 25% interanual.

Dominio digital y estadios llenos

El éxito de la NBA no se limita a las pantallas de gran formato. La estrategia en redes sociales ha demostrado ser una maquinaria imparable de generar contenido viral. Según datos de Videocites, las cuentas oficiales de la liga generaron un récord de 228 mil millones de visualizaciones, un 13% más que el año pasado.

Sorprendentemente, este auge digital no ha alejado a la gente de las canchas. La asistencia a los estadios durante las últimas tres temporadas ha sido la más alta en cualquier periodo de tres años en toda la historia de la liga, demostrando que la experiencia en vivo sigue siendo un pilar fundamental del negocio.

El fenómeno de la NBA Cup y el All-Star

Los eventos especiales también han recibido un impulso vital gracias a la nueva distribución:

NBA Cup: La fase de grupos de este torneo intermedio vio cómo su audiencia se disparaba un 90% en comparación con su edición anterior.

Juego de las Estrellas: El evento estelar de mitad de temporada, transmitido por NBC, promedió 8.8 millones de espectadores, su cifra más alta desde 2011.

Este panorama deja claro que la NBA no solo ha sobrevivido a la fragmentación de los medios, sino que ha sabido capitalizarla para volver a ser el centro de la conversación deportiva global.