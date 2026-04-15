Michael Jordan y Luka Dončić lideran el olimpo de los anotadores en Playoffs

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Los Playoffs de la NBA son el escenario donde se forjan las leyendas, y los números no mienten al separar a los grandes de los históricos. Con el inicio de la postemporada fijado para este 18 de abril, el análisis de los promedios de anotación vitalicios revela una batalla generacional por la eficiencia ofensiva bajo presión.

El estándar de "Su Majestad" y el acecho de Dončić

No es sorpresa ver a Michael Jordan liderando la tabla. Sus 33.4 puntos por encuentro representan el estándar de oro de la competitividad. Sin embargo, la presencia de Luka Dončić en el segundo puesto (30.9) confirma que el esloveno es el heredero directo del trono en cuanto a volumen anotador en series de eliminación. Dončić ha logrado mantener este promedio superando el mínimo requerido de 40 partidos jugados, consolidándose como la amenaza ofensiva más seria de la era moderna.

Veteranos y contemporáneos en la élite

El Top 10 es un equilibrio perfecto entre la vieja guardia y las estrellas que veremos en acción esta semana:

Allen Iverson (29.7) ocupa el tercer lugar, un testimonio de su capacidad para cargar con ofensivas completas.

Kevin Durant (29.3) y LeBron James (28.4) siguen escalando posiciones, demostrando una longevidad anotadora que desafía el tiempo.

Donovan Mitchell (28.3), Devin Booker (28.0) y Nikola Jokić (27.4) representan la efectividad contemporánea, todos con promedios superiores a los de leyendas como Elgin Baylor.

Un corte histórico de prestigio

Para entrar en esta selecta lista, la NBA exige un mínimo de 40 juegos disputados o 1,000 puntos anotados en postemporada. Este filtro garantiza que solo los jugadores que han sostenido su excelencia en múltiples series profundas sean tomados en cuenta.

Con el arranque de los cruces este sábado, nombres como Jokić, Booker y Mitchell tienen la oportunidad de seguir alterando estas cifras. En una liga cada vez más orientada al ataque, el récord de Jordan parece ser el último gran bastión que los nuevos talentos intentarán derribar.