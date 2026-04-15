Votos en pausa y cuotas en caída: ¿Es justo juzgar a Knueppel por el Play-In?

Suscríbete a nuestros canales

La carrera por el Novato del Año de la temporada 2025-26 ha entrado en una dimensión desconocida. Por definición, los premios individuales de la NBA se basan exclusivamente en los 82 partidos de la temporada regular. Sin embargo, un vacío administrativo y una mala noche en el momento más inoportuno han puesto en jaque la candidatura de Kon Knueppel.

El factor Luka Dončić y el retraso del escrutinio

Originalmente, las votaciones debían estar cerradas antes del inicio del Play-In. No obstante, la liga solicitó a los miembros de la prensa retrasar el envío de sus boletas debido a la apelación de Luka Dončić (Lakers) sobre su elegibilidad para los premios de la temporada, tras quedarse un partido corto del mínimo de 65.

Este retraso de 48 horas ha creado una "ventana de influencia" peligrosa. Al no haber votado aún, los periodistas fueron testigos anoche de la peor versión de Knueppel: una actuación errática donde el aro se le cerró por completo (16% de efectividad).

El ascenso de Cooper Flagg

Mientras Knueppel sufre el rigor de la postemporada, Cooper Flagg, la joya de los Dallas Mavericks, se beneficia del recuerdo de su cierre de campaña regular. Flagg, quien promedió 21 puntos, 6.7 rebotes y 4.6 asistencias, ha recuperado el favor de las casas de apuestas. Los traders y analistas predicen que el "sesgo de actualidad" será inevitable: aunque técnicamente el Play-In no cuenta, los votantes son humanos y el amargo sabor de la última actuación de Knueppel podría inclinar la balanza hacia Flagg.

Argumentos encontrados:

A favor de Knueppel: Estableció el récord de más triples para un novato en la historia ( 268 ) y lideró a los Charlotte Hornets a una posición de postemporada que no se esperaba. Su temporada regular fue, por volumen y éxito colectivo, superior para muchos analistas.

A favor de Flagg: Su impacto individual en Dallas ha sido generacional, incluyendo una actuación de 51 puntos el pasado 3 de abril que permanece grabada en la retina de los votantes.

Para muchos expertos, que el rendimiento en un juego de eliminación influya en un premio de temporada regular es "insensato e injusto". Si Knueppel pierde el trofeo por un partido que, por reglamento, no debería ser auditado, la NBA podría enfrentar una de las críticas más severas a su sistema de premios en la era moderna.

La moneda está en el aire, pero el mercado ya ha hablado: el favoritismo ha cambiado de bando en el momento menos pensado.