La NBA investiga a LaMelo Ball por una polémica acción sobre Bam Adebayo

Suscríbete a nuestros canales

La oficina de la NBA ha iniciado una investigación formal sobre la aparente zancadilla de LaMelo Ball a Bam Adebayo durante el decisivo encuentro de clasificación del martes entre los Charlotte Hornets y el Miami Heat. Según informó Chris Haynes de NBA TV, la liga analizará las imágenes para determinar si hubo intención de lesionar o si la acción amerita sanciones disciplinarias posteriores.

El momento de la discordia

El incidente tuvo lugar durante el segundo cuarto del partido. En una secuencia confusa, Ball pareció tirar del pie de apoyo de Adebayo mientras este se encontraba en movimiento, provocando que el pívot de Miami perdiera el equilibrio y sufriera una dura caída contra la duela.

A pesar de la gravedad visual de la jugada, los árbitros no tomaron medidas drásticas en el momento, permitiendo que Ball permaneciera en cancha. Sin embargo, las consecuencias para Miami fueron inmediatas: Adebayo fue retirado del encuentro y no regresó debido a una lesión en la espalda, dejando un vacío irremplazable en la defensa del Heat.

Reacciones en el vestuario

Tras la derrota de Miami 127-126 en una prórroga de infarto, el entrenador Erik Spoelstra no ocultó su frustración. En la rueda de prensa posterior, calificó la maniobra de "peligrosa" y fue tajante al señalar que, a su juicio, Ball debería haber sido expulsado de inmediato.

Por su parte, LaMelo Ball intentó calmar las aguas al finalizar el choque. El base de los Hornets se disculpó públicamente, argumentando que la jugada fue producto de la desorientación tras haber recibido un golpe en la cabeza instantes antes.

Impacto deportivo y futuro de los Hornets

Más allá de la polémica, el desempeño de Ball fue brillante y fundamental para la supervivencia de Charlotte. El base registró una línea estadística estelar con 30 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes en casi 40 minutos de acción.

Con esta victoria, los Hornets avanzan en el torneo clasificatorio y ahora esperan al perdedor del duelo entre los Philadelphia 76ers y el Orlando Magic. De conseguir un nuevo triunfo, Charlotte sellará su boleto a la primera ronda de los playoffs, donde les esperan los Detroit Pistons, líderes de la clasificación, en lo que promete ser una serie de alta intensidad.