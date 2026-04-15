Incertidumbre en el Play-In: Bam Adebayo se lesiona la espalda en una polémica jugada

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El panorama para los Miami Heat se ha ensombrecido en pleno duelo de vida o muerte. El pívot estelar y ancla defensiva del equipo, Bam Adebayo, no regresará al partido de repesca (Play-In) de este martes contra los Charlotte Hornets, luego de sufrir una preocupante lesión en la zona lumbar durante el segundo cuarto.

La caída: Un contacto polémico con LaMelo Ball

El incidente ocurrió cerca de la línea de fondo en una jugada que ha encendido el debate. Adebayo perdió el equilibrio de forma aparatosa después de que el base de los Hornets, LaMelo Ball, aparentemente tirara del pie izquierdo de apoyo del pívot mientras este se encontraba en el aire o iniciando un movimiento.

Este contacto provocó que Adebayo cayera violentamente de espaldas contra la duela. A pesar de la naturaleza del impacto, los árbitros no pudieron revisar la acción mediante el uso del video, ya que no se pitó ninguna falta en el momento de la colisión, dejando al banquillo de Miami con una mezcla de frustración y preocupación.

Del vestuario a la baja definitiva

Inmediatamente después de la caída, Adebayo fue escoltado a los vestuarios por el cuerpo médico del Heat para una evaluación de emergencia. Aunque inicialmente la organización lo catalogó como "dudoso" para reingresar, la gravedad de la contusión en la parte baja de la espalda obligó al equipo a descartarlo definitivamente al inicio de la segunda mitad.

Un vacío difícil de llenar

La salida de Adebayo representa un golpe crítico para el esquema de Erik Spoelstra. Antes de abandonar la cancha, el pívot estaba mostrando una eficiencia perfecta:

Estadísticas: 6 puntos y 3 rebotes.

Efectividad: 3 de 3 en tiros de campo.

Tiempo en cancha: Solo 11 minutos de acción.

Sin su capitán defensivo y principal referencia en la pintura, los Heat deberán confiar en su rotación de banquillo para intentar sellar su pase a los playoffs, mientras el mundo del baloncesto queda a la espera de un parte médico más detallado sobre la salud de la espalda de Adebayo de cara a los próximos compromisos.