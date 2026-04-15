¿Le tiene miedo? Kawhi Leonard se pronuncia sobre enfrentar a Curry en el Play-In

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La tensión del torneo Play-In de la NBA ha encontrado un momento de pausa y respeto mutuo antes de la batalla definitiva. Kawhi Leonard, la figura central de su franquicia y dos veces MVP de las Finales, ha compartido sus reflexiones sobre lo que significa enfrentar a Stephen Curry y a la dinastía de los Golden State Warriors en un partido donde el ganador sigue vivo y el perdedor se despide de la temporada.

En un deporte a menudo definido por la rivalidad encarnizada, las palabras de Leonard han resonado por su honestidad y por el reconocimiento del peso histórico que tendrá este enfrentamiento en la duela del Chase Center.

El respeto entre titanes: Más allá de la competición

Kawhi Leonard, conocido por su carácter reservado y su enfoque gélido en la competición, mostró una faceta más admirativa al hablar de Curry. Para "The Claw", enfrentar al base de los Warriors no es un compromiso más en el calendario, sino una experiencia que trasciende el resultado inmediato.

"Es uno de los mejores jugadores que ha pasado por este deporte", afirmó Leonard con rotundidad. "Incluso si fuera solo un partido amistoso (pickup game), el simple hecho de poder compartir la pista con un jugador así es especial".

Leonard no solo limitó sus elogios al "Chef" Curry, sino que extendió su reconocimiento a toda la estructura que ha definido la última década de la NBA: la dirección de Steve Kerr y la intensidad defensiva de Draymond Green. Según Kawhi, enfrentarse a este grupo es enfrentarse a un "pedigrí de campeones" que exige la máxima excelencia.

Una oportunidad que no se puede dar por sentado

A pesar de que ambos jugadores han acumulado anillos, trofeos y distinciones individuales, Leonard enfatizó que la veteranía no ha disminuido su aprecio por estos momentos de alta competitividad. En una liga en constante cambio, donde las lesiones y los traspasos pueden alterar carreras en un instante, Kawhi ve este cruce de Play-In como un privilegio.

El factor experiencia: Tanto Leonard como Curry saben lo que es ganar bajo presión extrema. Este duelo representa el choque de dos de las mentes más brillantes de la era moderna.

La unidad de Golden State: Kawhi destacó la importancia de la cohesión entre Kerr, Draymond y Steph, calificándola como una unidad de élite que sigue siendo el estándar de oro en cuanto a ejecución táctica.

Gratitud competitiva: "Es una gran oportunidad. No se puede dar por sentado", concluyó el alero, dejando claro que entrará a la pista con la mentalidad de quien sabe que estos duelos generacionales son finitos.

Análisis del encuentro: Choque de estilos

El partido de Play-In presenta un contraste fascinante. Por un lado, la precisión quirúrgica y el movimiento constante de los Warriors de Curry; por el otro, la fuerza física, la defensa asfixiante y el juego de media distancia que personifica Kawhi Leonard.

Los analistas predicen que este enfrentamiento será uno de los más vistos en la historia del formato de repechaje. No es solo un partido por el octavo puesto; es, posiblemente, uno de los últimos enfrentamientos de eliminación directa entre dos jugadores que definieron la estética y el éxito de la NBA en la década de 2010 y principios de la de 2020.