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NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 14 de abril

Por

Humberto Mendoza
Martes, 14 de abril de 2026 a las 10:42 am

Miami Heat y Charlotte Hornets abren la fase comodín con la posibilidad de mantenerse soñando en la Postemporada.

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La jornada del Play-In de la NBA de este martes 14 de abril marca el inicio oficial de la postemporada, con partidos de eliminación directa y otros que otorgan ventaja rumbo a los playoffs. Este mini torneo, que se disputa del 14 al 17 de abril, enfrenta a los equipos ubicados entre el 7.º y el 10.º puesto de cada conferencia para definir los últimos dos boletos a la fase final.

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En esta primera noche, la tensión es máxima porque algunos equipos juegan a “todo o nada”, mientras que otros buscan asegurar su clasificación de inmediato. En la Conferencia Este, el duelo entre Miami Heat y Charlotte Hornets es un partido de eliminación directa: el perdedor queda fuera y el ganador sigue con vida para pelear por el octavo lugar.

Por su parte, en la Conferencia Oeste, el enfrentamiento entre Phoenix Suns y Portland Trail Blazers tiene un premio aún mayor: el ganador se queda directamente con el séptimo puesto de los playoffs, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad más adelante. Esto genera un contraste interesante entre ambos partidos del día, ya que uno es de supervivencia absoluta y el otro ofrece una vía más “segura” hacia la postemporada.

Play-In de la NBA: 14 DE ABRIL

  • Miami Heat vs Charlotte Hornets
  • Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns

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