El arquitecto del juego: Nikola Jokić redefine la historia de la NBA

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En una era definida por la especialización, Nikola Jokić ha decidido romper todos los moldes preestablecidos. El pívot de los Denver Nuggets no solo se ha confirmado como el jugador más valioso de la actualidad, sino que ha alcanzado una cumbre estadística que no se veía en más de medio siglo.

Al cierre de la presente campaña, el serbio ha logrado una hazaña que parecía olvidada en los libros de récords en blanco y negro: liderar la NBA tanto en rebotes como en asistencias por partido de forma simultánea.

Un dominio sin precedentes

Desde que la liga comenzó a determinar a sus líderes estadísticos mediante promedios por juego en la temporada 1969-70, ningún jugador había logrado encabezar estas dos categorías tan distintas al mismo tiempo. Jokić lo ha conseguido con cifras que marean a cualquier analista:

Rebotes por partido (RPG): 12.9 (1.º en la NBA)

Asistencias por partido (APG): 10.7 (1.º en la NBA)

El legado del 3x MVP

Este hito no es una casualidad aislada. El tres veces ganador del premio Kia NBA MVP continúa elevando el techo de lo que un pívot puede hacer en la cancha. Mientras que tradicionalmente los hombres grandes se limitaban a proteger el aro y capturar rebotes, Jokić ha fusionado esa fuerza física con la visión de juego de un base de élite.

Al superar la barrera de las cinco décadas sin un líder dual en estas categorías, el "Joker" no solo asegura su lugar en el Salón de la Fama, sino que abre el debate sobre si estamos ante el jugador más versátil que jamás haya pisado una duela de baloncesto. La historia sigue escribiéndose, y Jokić tiene la pluma en la mano.