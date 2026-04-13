NBA: Luka Doncic regresa a Los Ángeles tras recibir tratamiento especializado en España

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Tras un viaje relámpago a Europa para atender su salud, la superestrella Luka Doncic tiene previsto reincorporarse a la disciplina de los Los Angeles Lakers este viernes. Según informó Shams Charania de ESPN, el esloveno se trasladó a España con el objetivo de recibir inyecciones especializadas para tratar una distensión de grado 2 en su tendón de la corva izquierdo.

El proceso de recuperación en Europa

Aunque la organización ya había descartado la participación de Doncic para el cierre de la temporada regular, el seis veces All-Star optó por buscar medicina deportiva de vanguardia en el Viejo Continente. Esta decisión se tomó de mutuo acuerdo tras una serie de consultas entre el cuerpo médico de los Lakers y los especialistas personales del jugador, buscando maximizar las posibilidades de un retorno óptimo para la fase crítica del año.

Un hospital en el vestuario

La situación de las lesiones no termina con Doncic. El conjunto angelino confirmó que tampoco podrá contar con el escolta Austin Reaves por un periodo de entre cuatro y seis semanas. Reaves sufrió una lesión en el oblicuo que lo mantendrá fuera de las canchas durante gran parte de la primera etapa de la postemporada, lo que obliga al banquillo a buscar soluciones inmediatas en la rotación.

El factor LeBron James y el panorama de playoffs

A pesar de las ausencias de sus dos principales figuras perimetrales, los Lakers lograron cerrar la campaña regular con nota positiva. Tras caer en los dos primeros encuentros sin sus estrellas, el equipo hilvanó una racha de tres victorias consecutivas.

Este resurgimiento tuvo un nombre propio: LeBron James. "El Rey" asumió la carga ofensiva y la distribución del juego, registrando números espectaculares en sus últimas cuatro presentaciones:

Puntos: 25,5 por partido.

Asistencias: 11,0 por partido.

Rebotes: 6,8 por partido.

Defensa: 2,5 robos de promedio.

Gracias a este empuje final, Los Ángeles aseguró la cuarta posición de la Conferencia Oeste. Ahora, el equipo se prepara para una serie de alta intensidad en la primera ronda de los playoffs, donde se verán las caras contra los Houston Rockets.