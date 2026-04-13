Milagro en Los Ángeles: La resurrección de los Clippers

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En el deporte profesional, la línea que separa el fracaso absoluto de la gloria suele ser una cuestión de fe y estrategia. El 20 de diciembre, los Los Angeles Clippers se encontraban en el abismo: con un récord de 6-21, la temporada parecía sentenciada y las críticas arreciaban sobre el proyecto. Fue entonces cuando su técnico, Tyronn Lue, lanzó un órdago a la prensa antes de un derbi contra los Lakers: "Nuestro objetivo es intentar ir 35-20 en lo que queda de camino".

Lo que parecía una declaración de optimismo infundado se convirtió en una profecía exacta. Los Clippers no solo alcanzaron la meta de su entrenador, sino que la superaron, firmando un parcial de 36-19 en el cierre de la campaña.

Un récord jamás visto en la NBA

Esta remontada no es solo una racha positiva; es un hito estadístico que redefine los límites de la resiliencia en el baloncesto estadounidense. Al finalizar con un balance de 42-40, los Clippers se han convertido en el primer equipo en la historia de la NBA que logra terminar la temporada por encima del .500 tras haber estado, en algún momento, 15 partidos por debajo del equilibrio entre victorias y derrotas.

La gesta de los angelinos rompe con la lógica de la liga, donde los equipos con inicios tan desastrosos suelen optar por el tanking (dejarse perder para obtener mejores puestos en el Draft). En lugar de rendirse, la plantilla abrazó la visión de Lue para ejecutar un giro de 180 grados que ya es leyenda de la competición.

El éxito de los Clippers reside en una gestión de crisis impecable y un ajuste táctico que permitió pasar de la irrelevancia a ser un equipo ganador en apenas cuatro meses.

Este "milagro de diciembre" deja una lección clara para la liga: nunca se debe subestimar la capacidad de un vestuario comprometido, incluso cuando las matemáticas parecen indicar que el final del camino ha llegado.