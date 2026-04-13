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NBA: Nikola Jokic acaricia el MVP con récord inédito

Por

Humberto Mendoza
Lunes, 13 de abril de 2026 a las 10:45 am

El serbio cerró una presentación soñada en la actual temporada regular con Denver Nuggets.

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Desde que se consolidó como estrella en la NBA, Nikola Jokic no solo se ha convertido en uno de los jugadores de la historia, sino que cada vez lo reafirma en el tabloncillo con récords o presentaciones que solo él es capaz de conseguirlo. En la presente temporada de la liga, el serbio tiene todos los argumentos suficientes para convertirse en el próximo MVP de la ronda regular.

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El pívot sigue alcanzando niveles que prácticamente nadie más puede igualar. Por segunda temporada consecutiva, logró promediar un triple-doble, consolidando aún más su dominio y consistencia dentro de la liga. Este año, sin embargo, fue un paso más allá en la historia de la NBA, convirtiéndose en el primer jugador en liderar simultáneamente la liga tanto en rebotes como en asistencias por partido. Un logro sin precedentes que demuestra su versatilidad y su impacto total en el juego.

Aunque enfrenta una competencia fuerte en la carrera por el MVP, donde tendrá a otros candidatos sólidos como Víctor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander, aún está por verse si conseguirá su cuarto premio. Probablemente, su prioridad sea ganar un segundo campeonato. De cualquier manera, lo que está haciendo en la cancha es algo que simplemente no tiene comparación en el baloncesto actual.

Números de Nikola Jokic en la temporada NBA 2025-26

  • 27.7 Puntos
  • 12.9 rebotes
  • 10.7 asistencias
  • 56.9% en tiros de campo

'The Joker' demostró una vez más que es uno de los jugadores más completos en la actualidad de la NBA, terminando como líder en habilitaciones y capturas. Su asombroso desempeño en la vigente campaña no terminó ahí, ya que terminó entre los mejores 10 promedios en unidades (8º) y lanzamientos de cancha (10º). Sus registros lo ponen a las puertas de aspirar a su cuarta MVP en su exitosa carrera en el certamen estadounidense.

Cabe destacar que, los Nuggets aseguraron de forma directo su clasificación a la Postemporada ocupando el tercer peldaño en la Conferencia Oeste con marca de 54 victorias y 28 reveses, siendo una actuación colectiva que le podría dar un impujón final en su candidatura al premio.

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