NBA: Nikola Jokic se encamina al MVP con récord único con Denver Nuggets

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Nikola Jokic continúa perfilado a su cuarto MVP de su carrera en la presente temporada de la NBA. El serbio concretó otra presentación memorable con un triple-doble en solo tres cuartos para liderar la victoria de los Denver Nuggets (136-119) ante Memphis Grizzlies, en la jornada de este miércoles por la noche.

En la historia de la NBA, incluyendo los playoffs, se han registrado más de 1.4 millones de tramos de 10 partidos por parte de jugadores. Sin embargo, en ninguno de esos períodos un jugador logró acumular tantos puntos, rebotes y asistencias como Nikola Jokić durante la actual racha de 10 victorias consecutivas de los Denver Nuggets.

En ese impresionante lapso, Jokić sumó 252 unidades, 145 tableros y 127 habilitaciones, según el reporte de OptaSTATS, demostrando un dominio total en todas las facetas del juego. Su rendimiento no solo ha sido clave para el éxito reciente de su equipo, sino que también establece un registro sin precedentes en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Nikola Jokic llega a 89 triple-dobles en tres cuartos

Además de su impresionante números durante la mágica racha de la franquicia de Colorado, "The Joker" registró su triple-doble número 89 de su carrera antes de finalizar el tercer cuarto en un partido ante Grizzlies. El serbio continúa demostrando su capacidad única para impactar el juego en múltiples facetas, dominando tanto en anotación como en rebotes y asistencias desde etapas tempranas de los encuentros.

Este logro resalta aún más su grandeza, ya que suma 30 triple-dobles más que cualquier otro jugador en situaciones similares desde que se comenzaron a registrar jugadas detalladas en la temporada 1997-98. Su consistencia y versatilidad lo consolidan como una de las figuras más completas en la historia de la NBA. La estrella de los Nuggets ya aseguró terminar la campaña promediando triple-doble con 27.8 tantos, 12.9 capturas y 10.9 asistencias en 64 encuentros.