NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 9 de abril

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La jornada de la NBA para este jueves 9 de abril presenta varios partidos clave en la recta final de la temporada regular, con equipos luchando por asegurar posiciones de playoffs y play-in. Entre los encuentros más atractivos destaca el duelo entre Boston Celtics y New York Knicks en el Madison Square Garden, un choque directo en la parte alta de la Conferencia Este que puede influir en el orden final de clasificación.

En el Oeste, uno de los focos estará en el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, un duelo siempre atractivo por la rivalidad y el talento en cancha. También resalta el partido entre Philadelphia 76ers y Houston Rockets, que enfrenta a un equipo en busca de estabilidad contra otro que pelea por consolidar su lugar en la Postemporada.

Además, la jornada incluye otros enfrentamientos importantes en el Este como Chicago Bulls vs Washington Wizards, Miami Heat vs Toronto Raptors y Indiana Pacers vs Brooklyn Nets. Estos partidos tienen implicaciones tanto en la zona media como baja de la tabla, donde varios equipos buscan mejorar su posición o cerrar la temporada con buenas sensaciones, especialmente pensando en el Play-in.

Juegos para hoy en la NBA: 9 DE ABRIL