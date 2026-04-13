Playoffs NBA 2026: El Cuadro Está Listo y las Sorpresas no se hicieron esperar

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La postemporada de la NBA finalmente tiene forma. Tras una fase regular de infarto, la liga ha revelado el bracket oficial de los Playoffs y el Play-In Tournament, presentando enfrentamientos que prometen paralizar a los aficionados del baloncesto mundial a partir del próximo 18 de abril.
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El Play-In: La última oportunidad para las potencias
La Conferencia Oeste y la Conferencia Este vivirán duelos de eliminación directa que definirán los últimos invitados a la fiesta grande.
Conferencia Oeste
- Duelo de Titanes: Los Golden State Warriors (10º) se medirán ante los New Orleans Pelicans (9º). El ganador de este cruce buscará su boleto definitivo contra el perdedor del duelo entre el 7º y el 8º sembrado.
- La batalla por la permanencia: Los Phoenix Suns (7º) y los Portland Trail Blazers (8º) se juegan la vida. El ganador asegura el séptimo puesto de la clasificación.
Conferencia Este
- Miami en la cuerda floja: El Miami Heat (10º) visita a los Charlotte Hornets (9º) en un duelo de vida o muerte.
- Choque de estilos: Los Philadelphia 76ers (7º) se enfrentan al Orlando Magic (8º) para determinar quién se medirá ante los pesos pesados de la conferencia.
Análisis de los Cruces de Primera Ronda
La estructura de este año presenta llaves fascinantes donde la juventud se enfrenta a la experiencia:
Oeste: El ascenso de OKC y el dominio de Denver
- Oklahoma City Thunder (1º) espera por el ganador del 8º sembrado del Play-In.
- Los Angeles Lakers (4º) vs. Houston Rockets (5º): Un enfrentamiento que promete intensidad defensiva y el choque de superestrellas veteranas contra el talento emergente de Texas.
- Denver Nuggets (3º) vs. Minnesota Timberwolves (6º): La revancha de las torres. Jokic tendrá que superar la muralla defensiva de Minnesota para avanzar.
- San Antonio Spurs (2º): El equipo de Victor Wembanyama se consolida como favorito al recibir al 7º sembrado.
Este: La hegemonía verde y el regreso de Detroit
- Detroit Pistons (1º): La gran sorpresa de la temporada culmina con el liderato del Este, esperando rival para su debut en postemporada.
- Cleveland Cavaliers (4º) vs. Toronto Raptors (5º): Una serie equilibrada que se definirá en los detalles técnicos y el control del perímetro.
- New York Knicks (3º) vs. Atlanta Hawks (6º): El Madison Square Garden volverá a rugir en una serie que ya tiene historia reciente de rivalidad.
- Boston Celtics (2º): Los favoritos históricos buscan su redención enfrentando al 7º sembrado que emerja del Play-In.
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