Playoffs NBA 2026: El Cuadro Está Listo y las Sorpresas no se hicieron esperar

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La postemporada de la NBA finalmente tiene forma. Tras una fase regular de infarto, la liga ha revelado el bracket oficial de los Playoffs y el Play-In Tournament, presentando enfrentamientos que prometen paralizar a los aficionados del baloncesto mundial a partir del próximo 18 de abril.

​El Play-In: La última oportunidad para las potencias

​La Conferencia Oeste y la Conferencia Este vivirán duelos de eliminación directa que definirán los últimos invitados a la fiesta grande.

​Conferencia Oeste

​ Duelo de Titanes: Los Golden State Warriors (10º) se medirán ante los New Orleans Pelicans (9º). El ganador de este cruce buscará su boleto definitivo contra el perdedor del duelo entre el 7º y el 8º sembrado.

Los (10º) se medirán ante los (9º). El ganador de este cruce buscará su boleto definitivo contra el perdedor del duelo entre el 7º y el 8º sembrado. ​La batalla por la permanencia: Los Phoenix Suns (7º) y los Portland Trail Blazers (8º) se juegan la vida. El ganador asegura el séptimo puesto de la clasificación.

​Conferencia Este

​ Miami en la cuerda floja: El Miami Heat (10º) visita a los Charlotte Hornets (9º) en un duelo de vida o muerte.

El (10º) visita a los (9º) en un duelo de vida o muerte. ​Choque de estilos: Los Philadelphia 76ers (7º) se enfrentan al Orlando Magic (8º) para determinar quién se medirá ante los pesos pesados de la conferencia.

​Análisis de los Cruces de Primera Ronda

​La estructura de este año presenta llaves fascinantes donde la juventud se enfrenta a la experiencia:

​Oeste: El ascenso de OKC y el dominio de Denver

​Oklahoma City Thunder (1º) espera por el ganador del 8º sembrado del Play-In. ​Los Angeles Lakers (4º) vs. Houston Rockets (5º): Un enfrentamiento que promete intensidad defensiva y el choque de superestrellas veteranas contra el talento emergente de Texas. ​Denver Nuggets (3º) vs. Minnesota Timberwolves (6º): La revancha de las torres. Jokic tendrá que superar la muralla defensiva de Minnesota para avanzar. ​San Antonio Spurs (2º): El equipo de Victor Wembanyama se consolida como favorito al recibir al 7º sembrado.

​Este: La hegemonía verde y el regreso de Detroit