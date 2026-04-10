NBA: LeBron James se consolida como el mejor veterano de la historia con récord único

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Con Austin Reaves y Luka Doncic, Los Angeles Lakers han encontrado la manera de sobrevivir en el cierre de la temporada regular de la NBA, donde vencieron 119x103 a Golden State Warriors con LeBron James como principal protagonista desde el Chase Center.

El cuatro veces MVP de la liga sacó a relucir su mejor versión en el tabloncillo con una presentación magistral de 26 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes en 32 minutos en cancha. Además de eso, el experimentado se mantuvo efectivo en tiros de campo con 11 aciertos en 17 intentos, incluyendo 3/5 en triples.

Tras su desempeño contra la franquicia de San Francisco, James continúa ampliando su legado en el mejor baloncesto del mundo con estadísticas sin precedentes para su edad. A sus 39 años o más, el jugador de Los Angeles Lakers ha registrado 29 partidos con al menos 25 puntos y 10 asistencias, incluyendo su actuación más reciente, demostrando una vigencia y nivel competitivo extraordinarios.

LeBron James: el mejor veterano de la historia

Lo más impresionante es que ningún otro jugador en la historia de la liga ha conseguido siquiera un partido con esos números a esa edad, ni siquiera sumando todos los demás en conjunto, de acuerdo con la información de OptaSTATS. Este dato resalta aún más la longevidad, consistencia y dominio de LeBron, quien sigue marcando diferencias en la élite del baloncesto mundial.

El "Rey" está por terminar otra temporada regular en la élite con 20.9 puntos por partido, 7.1 asistencias, 6.1 rebotes, 51.3% en tiros de campo y 31.51% en disparos de larga distancia en 58 encuentros disputados. Su actuación tiene metido en los puestos de clasificación directa a los angelinos, que ocupan el cuarto peldaño con marca de 51 victorias y 29 reveses.