NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 10 de abril

La jornada de la NBA para este viernes 10 de abril presenta una cartelera muy amplia y decisiva, con varios equipos afinando detalles en la recta final de la temporada regular. En la Conferencia Este destacan duelos como Cleveland Cavaliers vs Atlanta Hawks, Miami Heat vs Washington Wizards y Philadelphia 76ers vs Indiana Pacers, todos con implicaciones en la lucha por posiciones de playoffs y play-in. Además, el choque entre Boston Celtics y New Orleans Pelicans también genera atención por el nivel competitivo de ambos conjuntos.
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En el Oeste, la jornada ofrece enfrentamientos de alto nivel, incluyendo el duelo entre Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets, que podría tener impacto directo en la cima de la conferencia. También resaltan partidos como Dallas Mavericks vs San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets, donde varios equipos buscan asegurar su posición o mejorar su panorama de cara a la Postemporada.
La jornada se completa con atractivos encuentros nocturnos como Los Angeles Clippers vs Portland Trail Blazers, Golden State Warriors vs Sacramento Kings y Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns. Estos compromisos no solo destacan por el talento en cancha, sino también por su peso en la definición de los últimos boletos a playoffs, en una jornada cargada de intensidad y con múltiples escenarios aún por resolverse.
Juegos para hoy en la NBA: 10 DE ABRIL
- Miami Heat vs Washington Wizards
- Detroit Pistons vs Charlotte Hornets
- Philadelphia 76ers vs Indiana Pacers
- Toronto Raptors vs New York Knicks
- Boston Celtics y New Orleans Pelicans
- Orlando Magic vs Chicago Bulls
- Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks
- Dallas Mavericks vs San Antonio Spurs
- Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets
- Memphis Grizzlies vs Utah Jazz
- Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets
- Los Angeles Clippers vs Portland Trail Blazers
- Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns