NBA: Stephen Curry supera a LeBron James y Luka Doncic en ventas

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Pese a tener una temporada plagados de lesiones en la presente temporada regular de la NBA, Stephen Curry se consolidó como el más popular, luego de que la liga y la NBPA (Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto) anunciaran conjuntamente que la estrella de Golden State Warriors y los New York Knicks han ocupado los primeros lugares en las listas de camisetas más vendidas y mercancía de equipos, respectivamente, durante la temporada regular 2025-26.

Este logro refleja tanto la popularidad individual de Curry como el fuerte apoyo comercial del equipo neoyorquino.En la lista de camisetas más vendidas, catorce jugadores lograron clasificar a la postemporada de la NBA. Entre ellos destacan figuras como Luka Dončić, Jalen Brunson, Victor Wembanyama y LeBron James. También aparecen estrellas como Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokić, mostrando una mezcla de talento consolidado y nuevas figuras.

Además, seis jugadores en esta lista tienen 25 años o menos, lo que resalta el crecimiento de jóvenes talentos en la liga. Entre ellos se encuentran Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Cade Cunningham y LaMelo Ball. Este grupo representa el futuro de la NBA y su creciente impacto tanto dentro como fuera de la cancha.

Camisetas más vendidas en la NBA 2025-26

Stephen Curry (Warriors) Luka Doncic (Lakers) Jalen Brunson (Knicks) Víctor Wembanyama (Spurs) LeBron James (Lakers) Anthony Edwards (Timberwolves) Jayson Tatum (Celtics) Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) Cooper Flagg (Mavericks) Nikola Jokic (Nuggets)

Precisamente, Cooper Flagg, de los Dallas Mavericks, es el único novato en la lista, alcanzando el puesto número 9, su mejor posición tras haber estado en el lugar 11 a mitad de temporada. Asimismo, los Oklahoma City Thunder lograron entrar en el top 10 de ventas de mercancía por equipos por primera vez desde la temporada 2018-2019, evidenciando su creciente popularidad.