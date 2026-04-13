El reencuentro de los titanes: LeBron y Durant se citan con la historia

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La narrativa de la NBA se ha escrito, en gran medida, a través de los hombros de LeBron James y Kevin Durant. Tras años de trayectorias cruzadas y batallas por el anillo, el destino ha decidido regalarnos un nuevo capítulo en los playoffs, rompiendo una sequía de enfrentamientos directos en estas instancias que databa de 2018.

A lo largo de sus carreras, han compartido la duela en 14 partidos de playoffs, dejando registros que parecen extraídos de un videojuego. La paridad es casi absoluta, reflejando una competencia feroz por el trono del mejor jugador del planeta:

LeBron James: 31.9 PPG (puntos por partido).

Kevin Durant: 31.7 PPG.

Una anomalía histórica

Lo que hace este enfrentamiento verdaderamente especial no es solo la longevidad de ambos, sino la eficiencia sostenida. En los más de 75 años de historia de la NBA, ningún otro dúo que haya alcanzado los 10 enfrentamientos directos en postemporada ha logrado promediar simultáneamente más de 30 puntos. Ni Jordan contra sus grandes rivales, ni las batallas épicas de los 80, alcanzaron este nivel de fuego ofensivo mutuo.

Este nuevo cruce promete ser más que una simple serie eliminatoria; es una celebración del baloncesto de élite y una oportunidad para que uno de los dos incline la balanza de una rivalidad que, por ahora, es prácticamente un empate técnico en excelencia.