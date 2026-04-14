NBA: Cooper Flagg emula récord de Michael Jordan en su año de novato

Suscríbete a nuestros canales

Dallas Mavericks tiene mucho que mejorar la próxima temporada de la NBA si quiere figurar como serios aspirantes al título. Sin embargo, la directiva de la franquicia puede estar un tanto tranquilo con el futuro que les espera, siendo liderados por Cooper Flagg, quien pintó una presentación soñada y es casi un hecho su destino como Novato del Año de la 2025-26.

El alero terminó la temporada con promedios de 21 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias en 70 partidos, liderando a Dallas en puntos, rebotes, asistencias y robos. Con ello, se unió a un grupo extremadamente exclusivo junto a Michael Jordan como los únicos en lograr algo así.

Además, el joven talento, tomando en cuenta que cumplió 19 años en diciembre, hizo historia al anotar 51 puntos frente al Orlando Magic el pasado 3 de abril, convirtiéndose en el primer adolescente en alcanzar los 50 puntos en un partido de la NBA.

Cooper Flagg al lado de Michael Jordan

Su impacto no se limitó a ese momento: poco antes de cumplir 19, firmó un partido de 40 puntos ante el Utah Jazz, siendo el primer jugador de 18 años en lograrlo en la liga. Así, la temporada de Flagg ha sido histórica en varios sentidos, aunque la carrera por el premio de Novato del Año se mantiene muy reñida, especialmente frente a su excompañero en Duke y figura de los Charlotte Hornets, Kon Knueppel.

Pese a tener contrincantes serios por el mencionado premio, la proeza de emular una hazaña de 'Su Majestad', quien es considerado para muchos el mejor jugador de todos los tiempos en la NBA, es un argumento sólido para consolidarse como el candidato uno a llevarse el galardón.