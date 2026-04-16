NBA: ¿MVP? Luka Doncic elegible para premios individuales de la temporada 2025-26

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Mientras acelera su proceso para llegar en condiciones óptimas a la venidera Postemporada de la NBA, Luka Doncic ha recibido una grata noticia tras ser confirmado como elegible para los premios individuales en la edición 2025-26.

La NBA y la NBPA (Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto) han fallado a favor de Luka Dončić, de los Los Angeles Lakers, y Cade Cunningham, de los Detroit Pistons, en su apelación bajo la cláusula de “Circunstancias Extraordinarias” relacionada con la regla de los 65 partidos. Esta decisión les permite mantenerse elegibles para los principales premios individuales de la temporada 2025-26, de acuerdo con el reporte de Shams Charania.

Gracias a este fallo, ambos jugadores podrán ser considerados para distinciones como el MVP y las selecciones All-NBA, a pesar de no haber cumplido inicialmente con el mínimo de partidos requerido. La resolución representa un precedente importante, ya que reconoce situaciones especiales que pueden afectar la participación de jugadores clave sin descalificarlos automáticamente de los máximos reconocimientos de la liga.

Luka Dončić entre los candidatos al MVP

Antes de ser diagnosticado con una lesión en el isquiotibial izquierdo y tener un futuro incierto en el tabloncillo en el resta de la campaña, el guardia le faltaba un partido para reunir la cuota suficiente para aspirar a los diferentes galardones en la actual zafra del certamen.

Pese a que luce complicado la pelea por el MVP, tomando en cuenta que otros grandes aspirantes serios como Nikola Jokic y Víctor Wembanyama, el escolta terminó la ronda regular con el promedio de anotación tras acumular 33.5 puntos por noche y quedó tercero en asistencias con 8.3 habilitaciones. Además de eso, alcanzó 7.7 rebotes y 47.6% en disparo de campo en 64 duelos.