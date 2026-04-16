NBA: Curry sigue brillando y Warriors avanza ¿A quién se enfrenta ahora?

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Con una actuación legendaria de 35 puntos de Stephen Curry, Golden State Warriors remontaron una desventaja de 13 puntos en el último cuarto para vencer 126-121 a los LA Clippers, asegurando su permanencia en el torneo play-in de la NBA.

La narrativa de que la dinastía de Golden State Warriors estaba acabada tuvo que ser archivada, al menos por una noche más. En un escenario hostil en Inglewood, el "Chef" Stephen Curry recordó al mundo por qué sigue siendo la figura más gravitante del baloncesto actual, liderando una remontada de época que deja a los Clippers fuera de la postemporada por primera vez desde 2022.

El "Clutch" de Curry: 27 puntos en una segunda mitad de ensueño

El partido parecía sentenciado cuando los Clippers lideraban 98-85 restando menos de diez minutos en el reloj. Sin embargo, Curry, quien recientemente regresó de una lesión de rodilla, encendió los motores. El base estrella anotó 27 de sus 35 puntos en la segunda mitad, sellando la victoria con un triple marca de la casa a falta de 50.4 segundos que rompió el empate definitivo.

"Mi historia aún no ha terminado", parece ser el mantra de un Curry que, a sus 38 años, sigue compitiendo al nivel de los mejores del mundo. Su capacidad para absorber la presión y ejecutar en los momentos críticos fue la diferencia ante un equipo de Los Ángeles que no encontró respuestas en el cierre.

Los escuderos de lujo: Gui Santos y Kristaps Porzingis

Aunque Curry fue el arquitecto, la obra no habría sido posible sin sus aliados. El joven Gui Santos fue fundamental al encestar 20 unidades en el compromiso, castigando cada rotación defensiva de los Clippers. Por su parte, Kristaps Porzingis aportó 20 puntos vitales en la pintura, equilibrando el ataque de San Francisco.

Rumbo a Phoenix: El siguiente paso en el camino al anillo

Tras eliminar a los Clippers, los Warriors (10° sembrados) ahora deben viajar para enfrentar a Phoenix Suns el viernes. El ganador de ese encuentro obtendrá el último boleto para los playoffs, donde esperan los campeones defensores, Oklahoma City Thunder.

Con la moral por las nubes y un Curry en modo MVP, los Warriors han pasado de ser un equipo irregular en la temporada regular a una amenaza real en partidos de eliminación directa. La "vieja guardia" sigue de pie y reclama su lugar en la élite.