Estrategia al límite: Los Warriors encaran el Play-In con restricciones para Curry, Porzingis y Horford

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de los Golden State Warriors se juega a una sola carta este miércoles en Los Ángeles, pero el panorama para Steve Kerr es más complejo de lo esperado. En la antesala del choque crucial ante los Clippers, el cuerpo técnico ha confirmado que tres de sus figuras principales (Stephen Curry, Kristaps Porziņģis y Al Horford) verán acción bajo una estricta restricción de tiempo en cancha.

Gestión de cargas en el momento crítico

A pesar de la naturaleza de "ganar o irse a casa" que define al torneo Play-In, Kerr fue enfático al señalar que ninguno de estos tres jugadores superará la barrera de los 40 minutos. Esta decisión responde a la necesidad de proteger la integridad física de sus veteranos y piezas de impacto, quienes han lidiado con el desgaste de una temporada regular extenuante.

Para Stephen Curry, el alma ofensiva del equipo, jugar menos de lo habitual en un partido de eliminación supone un reto táctico para la segunda unidad, que deberá dar un paso al frente cuando el "Chef" descanse en el banquillo. Por su parte, la presencia limitada de Porziņģis y Horford condicionará la rotación interna y la protección del aro, áreas donde los Clippers suelen ser agresivos.

El factor banquillo

Con estas limitaciones sobre la mesa, el rol de los jugadores de rol cobra una relevancia inédita. Los Warriors necesitarán una eficiencia máxima en cada posesión mientras sus estrellas estén en pista, y una resistencia férrea durante los minutos de restricción.

El duelo del miércoles no solo definirá quién sigue con vida en la búsqueda del anillo de la NBA en este 2026, sino que pondrá a prueba la profundidad del roster de Golden State. En una liga donde las estrellas suelen jugar hasta el agotamiento en estas instancias, los Warriors apuestan por la precisión por encima de la cantidad, confiando en que la calidad de Curry y compañía sea suficiente para sellar el pase a la postemporada incluso con el cronómetro en contra.