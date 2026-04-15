Concierto de Micro TDH en Caracas se muda a la Concha Acústica de Bello Monte

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano Micro TDH, quien presentará también su Segundo Acto Tour en Maracaibo y Maracay, cambia el recinto de su show del sábado 2 de mayo para la Concha Acústica de Bello Monte. Con este cambio de locación, se abre también una nueva zona de entradas ya disponibles para su venta.

Las entradas adquiridas previamente conservan su validez total para la nueva locación, por lo que los asistentes no requieren realizar trámites adicionales ni canjes.

Entradas para Micro TDH

Los tickets en Zona General tendrán un costo de REF. 45 (+fee). Quienes adquieran Zona VIP, el costo es de REF 85 (+fee).

Se anuncia la apertura de la Zona RAM PAM PAM, que tiene un costo de REF. 10 (+fee) en su primera etapa. Al culminar, tendrá un valor de REF. 15 (+fee) en su segunda etapa, y la tercera estará en REF. 20 (+fee).

Los boletos restantes continúan disponibles a la venta hasta agotarse la existencia en cusica.com, Cusica Studios y Protaps. También se cuenta con la opción de financiamiento en cuotas a través de la plataforma Cashea.

Un concierto para no olvidar

Micro TDH presentará su más reciente producción discográfica, un proyecto de carácter conceptual que marca un punto de inflexión en su trayectoria al explorar la faceta más íntima de su historia personal.

A través del rescate de su visión de infancia y vivencias propias, el artista construye una narrativa sonora renovada donde composiciones como Ángeles, Wendi, Duraznos y Tu Reflexo actúan como pilares de esta nueva etapa.

Esta propuesta trasciende lo musical para ofrecer una experiencia integral, potenciada por una ejecución visual y un código estético inédito que sumerge a la audiencia en su renovado universo artístico.

Micro TDH se reunirá con su público en el Hotel Tibisay en Maracaibo el 30 de abril. Mientras que en Caracas será el sábado 2 de mayo en la Concha Acústica de Bello Monte; y en Maracay en la Concha Acústica Las Delicias el domingo 3 de mayo.