El Dahlia Stakes abre la jornada de cinco selectivas del sábado en Laurel Park

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El sábado 18 de abril el hipódromo de Laurel Park, tendrá una programación de 12 carreras a partir de las 12 del mediodía como parte de una programación que contiene cinco Stakes y uno de ellos sirve como preparatoria para ejemplares que irán directamente al Preakness Stakes del próximo 16 de mayo del año en curso.

Estados Unidos: Primer Stakes del sábado en Laurel Park

El primero de los Stakes que se va a disputar en la tarde sabatina será en la séptima carrera del programa, donde se correrá el Dahlia Stakes para potras de tres años en recorrido de 1.600 metros (grama) con un premio de $100.000 y tiene una nómina de nueve yeguas de tres y más años a competir y sobresale la presentada de Jorge Abreu, Curlin’s Angel con la monta del mexicano Paco López.

Dicha prueba también cuenta con la presencia del jockey campeón de meeting en Laurel Park, Jaime Torres por medio del ejemplar Summerintahoe de cinco años, mientras que el entrenador Michael Trombetta hará correr a la yegua Amie’s Symphony con H. Karamanos en el lomo de la hembra madura de cinco años.

Una tercera opción de victoria puede recaer sobre la pensionada del trainer Brendan Walsh, Calamity, la cual irá con la monta del jockey puertorriqueño Ángel Cruz para el Calume Farm. Esta hija de Gun Runner en Mighty Moon por Malibu Moon viene de ganar un Allowance el pasado 21 de abril en Turfway Park y suma cinco victorias en 13 presentaciones hasta los momentos.