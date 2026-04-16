¿Quiénes son los dueños del madero en este arranque de temporada?

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El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha dejado claro que, aunque los nombres en la parte alta de la lista resultan familiares, el nivel de producción ofensiva está alcanzando cuotas históricas. En la segunda entrega del Hitter Power Rankings de MLB.com, la narrativa principal se divide entre la consistencia de un fenómeno japonés y el regreso triunfal de un titán cubano.

Ohtani: La vara de medir

Por segunda ocasión consecutiva (incluyendo el ranking de pretemporada), Shohei Ohtani ocupa el puesto número uno. Aunque el astro de los Dodgers de Los Ángeles "apenas" batea para .254 en sus primeros 17 encuentros, su capacidad para negociar boletos y generar peligro constante lo mantienen como el bateador más temido.

Ohtani entró a la jornada del miércoles con una racha de 48 partidos consecutivos embasándose, la cuarta más larga en la historia de la franquicia de los Dodgers desde 1900. Con cinco cuadrangulares y un porcentaje de embasado (.OBP) superior a .400, sigue siendo el estándar de excelencia en la Gran Carpa.

El ascenso de "Air Yordan"

La gran novedad en el Top 3 es Yordan Álvarez. Tras una temporada 2025 marcada por las lesiones que lo limitaron a menos de 50 juegos, el toletero de los Astros de Houston ha regresado con sed de revancha. Álvarez, quien no figuraba en el ranking inicial, escaló directamente hasta la segunda posición.

Sus números justifican el salto: un OPS astronómico de 1.175 y un slugging esperado de .799 que lidera todas las Mayores. Con seis jonrones y 11 extrabases, Álvarez está demostrando que, cuando está sano, no hay lanzador que pueda descifrar su swing.

Judge y la élite del poder

El podio lo completa "El Juez", Aaron Judge. A pesar de lo que algunos podrían considerar un inicio "lento" para sus estándares (.234 de promedio), Judge mantiene un OPS+ de 150, lo que significa que es un 50% mejor que el bateador promedio de la liga. El capitán de los Yankees viene de conectar tres cuadrangulares en sus últimos tres juegos, incluyendo un estacazo de 456 pies que recordó a todos por qué es el epicentro del Bronx Bombers.

Este ranking refleja un cambio de guardia temporal donde la salud y las rachas calientes de abril dictan sentencia. Mientras jugadores establecidos como Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. se mantienen en la conversación, la irrupción de Álvarez y la consistencia de Ohtani marcan el paso de una temporada que promete ser un festival de cuadrangulares.