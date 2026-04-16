Fallece Alex Manninger, el guardameta que conquistó Europa

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Una noticia devastadora ha sacudido los cimientos del deporte europeo esta mañana. Alexander Manninger, histórico portero de la selección de Austria y de varios de los clubes más prestigiosos del continente, perdió la vida a los 48 años de edad tras un fatal accidente ocurrido cerca de su ciudad natal, Salzburgo.

Los hechos: Un impacto inevitable

De acuerdo con los reportes oficiales de la policía de Austria, el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 8:20 horas locales en un paso a nivel en la localidad de Nußdorf am Haunsberg. El vehículo que conducía Manninger fue embestido por un tren de pasajeros regional y arrastrado varios metros sobre las vías.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, que utilizaron desfibriladores y maniobras de reanimación en el lugar, las heridas sufridas por el exfutbolista resultaron fatales. Las autoridades confirmaron que Manninger viajaba solo en su coche y que ni el conductor del tren ni los 25 pasajeros resultaron heridos físicamente, aunque el impacto emocional ha sido incalculable.

El legado de un embajador del fútbol

Manninger no fue solo un portero; fue un trotamundos respetado en cada vestuario que pisó. Su carrera, que se extendió por más de 20 temporadas, dejó hitos imborrables:

El doblete con el Arsenal: En 1998, se convirtió en héroe de los Gunners al mantener su portería a cero en seis partidos consecutivos, siendo vital para la conquista de la Premier League y la FA Cup.

Gloria en Italia: En la Juventus , fue el respaldo de confianza de Gianluigi Buffon, ganando el Scudetto en 2012 y ganándose el cariño de la afición bianconera por su humildad y trabajo.

Referente nacional: Disputó 33 partidos con la selección de Austria y fue parte del plantel en la Eurocopa 2008.

Las reacciones no se han hecho esperar. Peter Schöttel, director deportivo de la Federación Austríaca (ÖFB), lo definió como un "embajador excepcional que inspiró a generaciones de porteros". Por su parte, el Arsenal FC emitió un comunicado expresando que todos en el club están "conmocionados y profundamente entristecidos".

La Juventus de Turín también rindió tributo en sus redes sociales: "Hemos perdido a un hombre de valores raros: humildad, dedicación y un sentido excepcional de profesionalismo. Alex Manninger será recordado por el ejemplo que dio dentro y fuera del campo".

El fútbol despide hoy a un caballero de las áreas, un hombre que, desde Salzburgo hasta Londres y Turín, demostró que la seguridad de un equipo empieza por la serenidad de quien guarda los tres palos.