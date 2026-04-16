Entrenador del Al Nassr despeja dudas sobre posible lesión de Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en el más reciente partido del Al-Nassr, quien venció por la mínima (1x0) ante el Al-Ettifaq, este miércoles 15 de abril. Aunque jugó los 90 minutos del compromiso, el delantero abandonó las acciones sintiendo algunas molestias.

El astro portugués sufrió molestias estomacales a lo largo del encuentro, lo que afectó su rendimiento y obligó a que fuera sustituido en los minutos finales. Tras el partido, se conoció que incluso llegó a vomitar en el vestuario debido a su malestar.

El entrenador Jorge Jesús reveló que consideró seriamente no incluir a Ronaldo en el once titular, ya que no se encontraba en buenas condiciones físicas. Según explicó, el jugador presentaba dolores estomacales y una sensación general de fatiga, lo que explica su salida anticipada del campo y su estado tras el pitazo final.

Cristiano Ronaldo presentó dolores estomacales en su último partido

A pesar de no anotar, Ronaldo tuvo incidencia en la jugada del único gol del partido. Su remate de larga distancia fue detenido por el portero Marek Rodák, pero Kingsley Coman aprovechó el rebote para marcar. Además, el portugués estrelló un balón en el poste y generó otra ocasión que fue despejada sobre la línea.

No estaba triste ni nada por el estilo, solo sentía dolor en el estómago", declaró el entrenador principal del Al-Nassr.

Con esta victoria, la número 15 consecutiva del club en la liga, Al Nassr se mantiene firme en la lucha por conquistar su primer título desde la temporada 2018-19. Además de estar en camino a los 1,000 goles en su carrera, la presencia de Cristiano Ronaldo es determinante en el esquema de Jesús para conseguir el trofeo local en la liga saudí, donde tienen una ventaja de ocho puntos de diferencia de su más cercano rival.