Los "Reyes del Walk-off": San Diego emula a la Maquinaria Roja de 1975

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Hay semanas que definen una temporada, y hay semanas que desafían la lógica de las estadísticas. Los Padres de San Diego acaban de completar una de estas últimas, transformando el Petco Park en un epicentro de drama y euforia tras conseguir tres victorias por "walk-off" mediante batazos de extra base (XBH) con corredores en circulación, todo en un lapso de solo una semana.

Cronología de la épica

La racha de adrenalina pura comenzó el 9 de abril ante los Rockies de Colorado. En un juego que se extendió a entradas extras, Xander Bogaerts desató la locura con un Grand Slam de oro en la parte baja de la 12va entrada, sellando el triunfo 7-3.

Apenas 24 horas después, el 10 de abril, el guion se repitió. Esta vez fue Gavin Sheets quien asumió el papel de héroe al conectar un cuadrangular de tres carreras en el noveno inning, dejando nuevamente al rival en el terreno. El broche de oro llegó anoche, 15 de abril, cuando el novato sensación Jackson Merrill disparó un doblete impulsor de dos carreras para vencer a los Mariners de Seattle.

Un hito con aroma a leyenda

La magnitud de lo logrado por San Diego trasciende la presente temporada. Según los registros históricos de las Grandes Ligas, los Padres son el primer equipo en lograr tres "walk-offs" de extra base con múltiples carreras en un periodo de siete días o menos desde que lo hiciera la famosa "Gran Maquinaria Roja" (Big Red Machine) de los Reds de Cincinnati en 1975.

En aquel entonces, entre el 27 y el 30 de junio, aquel equipo que terminaría siendo campeón de la Serie Mundial impuso una marca que parecía inalcanzable. Hoy, 51 años después, los Padres han logrado igualar esa frecuencia de batazos decisivos, subrayando una capacidad de respuesta bajo presión que no se veía en más de medio siglo.

Factor Petco: El fortín de las remontadas

Más allá de la estadística fría, este hito refleja la profundidad del lineup de San Diego. Desde la veteranía de Bogaerts hasta la frescura de Merrill, los Padres han demostrado que no hay ventaja segura para el rival cuando el juego llega a su etapa final en el sur de California.

Aunque la temporada aún es joven, el equipo dirigido por Mike Shildt ha enviado un mensaje claro a toda la Liga Nacional: en 2026, los Padres no solo juegan hasta el último out, sino que lo hacen con la fuerza necesaria para cambiar la historia.