MLB: Giancarlo Stanton dispara enorme jonrón y se acerca a la marca de José Canseco

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Los Yankees de Nueva York cierran este jueves una larga serie de cuatro encuentros contra los Angelinos de Los Ángeles en el Yankee Stadium. Allí, a falta de algunas entradas por desarrollarse, el bate de Giancarlo Stanton se hizo presente con una de esas enormes conexiones con las que nos tiene acostumbrados.

A la altura del tercer inning, y con una leve ventaja para los visitantes, el norteamericano volteó las cosas a favor de los suyos con el primer lanzamiento que vio del abridor Nick Sandlin, un sinker por el medio. La bola recorrió una distancia de 446 pies y tuvo una velocidad de salida de 111.1 mph, aterrizando por todo el jardín central.

Vale mencionar que se trató de su segundo cuadrangular de la presente temporada, además que con esas dos carreras impulsadas llegó a 10, la cuarta cifra más alta del conjunto del Bronx hasta los momentos.

Stanton, tras los pasos de José Canseco

Si nos fijamos en las estadísticas de por vida de Giancarlo Stanton, este vuelacercas fue el número 455 de su carrera profesional. Por los momentos se posiciona en el puesto 40 de todos los tiempos en la MLB, y sigue recortando distancias con José Canseco (462) y Adam Dunn (462).