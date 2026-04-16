MLB: Everson Pereira anda intratable con el madero tras su regreso de la lista de lesionados

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Everson Pereira tuvo una visita a la lista de lesionados de 10 días, a principios de este mes, debido a un esguince en su tobillo. No obstante, para el 14 de abril las Medias Blancas de Chicago lo activaron para la serie contra los Rays de Tampa Bay, y desde entonces se ha hecho sentir a fuerza de batazos.

Pereira y la ley del ex

En la jornada de este jueves, Tampa Bay derrotó 5 a 3 a Chicago sobre el final, no sin antes sufrir un cuadrangular de su antiguo pelotero, el segundo que reciben tomando en cuenta el del pasado martes. Acá, el venezolano ligó de 3-2 con una impulsada, una anotada y una base por bolas.

A la altura del octavo episodio, Everson Pereira castigó un lanzamiento que quedó casi en el medio para enviar la bola hacia lo más lejos del jardín izquierdo, a una distancia de 401 pies y con una velocidad de salida de 101.9 mph. De esa manera puso arriba en el marcador a Chicago en el Rate Field para alegría de la fanaticada.

Sin embargo, cabe mencionar que la visita anotó hasta tres carreras en la alta del noveno para certificar el triunfo y la barrida de esta serie.

Números de Everson Pereira en la temporada 2026 de la MLB