Sudamericano Sub-17: La Vinotinto se juega el pase al Mundial contra Uruguay

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La Vinotinto Sub-17 inicia este jueves a las 4:00 PM (hora de Venezuela) su camino en el "Final Four" del Sudamericano, una instancia decisiva donde no hay margen de error.

Tras una fase de grupos de altibajos, los dirigidos por Jhonny Ferreira se enfrentarán a su similar de Uruguay con el objetivo claro de asegurar uno de los tres cupos restantes para la Copa del Mundo de Qatar 2026.

Borrón y cuenta nueva

El camino de la Vinotinto en el Grupo B fue una verdadera montaña rusa. Con un registro de una victoria, un empate y dos derrotas, el combinado nacional logró rescatar cuatro puntos que le permitieron avanzar como cuarto de grupo, por detrás de Brasil, Argentina y Bolivia.

A pesar de las sensaciones agridulces dejadas en la primera ronda, el formato del torneo le otorga a Venezuela una oportunidad de oro.

Esta fase de play-offs representa un nuevo comienzo, donde la resiliencia y el ajuste táctico del cuerpo técnico serán vitales para superar lo mostrado anteriormente.

Los "charrúas" esperan

En la acera de enfrente estará Uruguay, equipo que finalizó en la tercera casilla del Grupo A. Los "charrúas" llegan con un balance ligeramente superior, sumando cinco puntos (un triunfo, dos igualdades y un revés).

Históricamente competitivos, los uruguayos buscarán imponer su jerarquía física, pero Venezuela sabe que, en duelos de eliminación directa, el orden y la contundencia valen más que los antecedentes.

El pitazo inicial marcará el inicio de 90 minutos de alta intensidad donde se juega el sueño mundialista de toda una generación. Cabe destacar, que los ganadores del primer partido clasificarán al Mundial, mientras que los perdedores jugarán entre ellos por el último cupo al magno evento de la FIFA.