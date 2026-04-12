La Vinotinto Sub-17 luchará por el cupo mundialista en la fase final del Sudamericano

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La Vinotinto cerró su participación en la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 con una derrota ante Brasil (1-0). En un encuentro marcado por las condiciones climáticas adversas y un césped pesado por la lluvia, Venezuela no pudo dar el "batacazo" necesario para la clasificación directa, aunque mantiene intactas sus opciones de ir al Mundial.

A pesar del resultado, el trámite del partido fue notablemente parejo. Los "chamos" lograron plantarse con personalidad ante la "Canarinha", disputando la posesión y cerrando espacios en un juego que se volvió trabado debido al estado del campo.

Sin embargo, un error defensivo en el área terminó sentenciando el destino del compromiso. El árbitro señaló una pena máxima que Brasil no desaprovechó para marcar el único tanto del partido.

El equipo dirigido por Jhonny Ferreira mostró destellos de buen fútbol, pero volvió a adolecer de los problemas que han marcado su torneo: falta de contundencia en el último cuarto de cancha y desatenciones puntuales en la zaga que cuestan puntos valiosos.

Posiciones finales del Grupo B

Con este resultado, Brasil se consolida como el líder indiscutible del grupo con puntaje ideal, mientras que Venezuela avanza de ronda en la cuarta casilla.

Selección Puntos Estatus Brasil 12 Semifinales y Mundial Argentina 7 Semifinales y Mundial Bolivia 5 Clasificado a Fase Final Venezuela 4 Clasificado a Fase Final Perú 0 Eliminado

Todo se define en el Final Four

Aunque la derrota impide el acceso directo a las semifinales del Sudamericano, el sueño mundialista sigue muy vivo. Al haber terminado en la cuarta posición, la Vinotinto ahora deberá disputar un cuadrangular final junto al tercero del Grupo B y los equipos que ocupen esas mismas plazas en el Grupo A.

Bajo este formato, las cuatro selecciones involucradas lucharán por tres cupos restantes para la Copa del Mundo. Esto significa que Venezuela tendrá dos partidos cruciales por delante donde solo uno de los participantes se quedará fuera de la cita máxima.

El cuerpo técnico tendrá ahora la tarea de ajustar la puntería y corregir las fallas defensivas para asegurar su boleto en esta etapa definitiva.