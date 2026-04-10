¡Prohibido fallar! La Vinotinto se mide a Perú en el Sudamericano

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La Vinotinto se prepara para un duelo determinante en la primera ronda del Torneo Sudamericano Sub-17, disputado en Paraguay.

Con la urgencia de sumar de a tres, los dirigidos por Jhonny Ferreira enfrentarán a Perú en la tercera jornada de la fase de grupos, un encuentro que marcará el rumbo de las aspiraciones mundialistas del combinado nacional.

La urgencia de Venezuela

Tras un inicio accidentado, Venezuela llega a esta fecha con un balance de un punto de seis posibles, producto de un empate ante Bolivia y una derrota frente a la Selección Argentina.

A pesar de haber mostrado ráfagas de buen fútbol y una propuesta asociativa interesante, la selección ha pagado caro dos factores clave. El primero es la falta de contundencia en ambas áreas.

Mientras que, el otro aspecto negativo son las desatenciones defensivas que han condicionado los partidos.

Para mantener vivo el sueño de la clasificación directa al Mundial, el equipo nacional necesita la victoria y así seguir dependiendo de sí mismos en la tabla.

Un Perú herido

La selección peruana llega a esta cita en una situación crítica. Ubicados en el fondo de la tabla con cero unidades, los incaicos ven en este partido su última oportunidad para salir del foso y superar, precisamente, a Venezuela en la clasificación.

Se espera un rival aguerrido que buscará aprovechar la presión que recae sobre el conjunto criollo. Actualmente, Venezuela aventaja a Perú por un solo punto.

El partido se celebrará este viernes 10 de abril a las 4:00 PM (hora de Venezuela) en el Estadio Ameliano, Villeta.