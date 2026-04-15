Actualizado: Los hipódromos que más purasangres ganadores han generado en el meeting de Keeneland

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Este miércoles comenzó la tercera semana de acción en el meeting de Keeneland donde se van a realizar cinco programas de carreras entre este miércoles hasta el domingo 19 de abril del año en curso.

Estados Unidos: Caballos más ganadores de otros hipódromos en Keeneland

Es bien sabido que buena cantidad en entrenadores y jockeys se movieron al meeting de Keeneland y los entrenadores y propietarios se fueron con sus ejemplares para conseguir victorias con grandes premios como los que da el meeting hasta el próximo fin que finaliza el Meet.

La cuenta del comunicador Ed DeRosa, del medio Horse Racing Nation, publicó este miércoles de dónde son los caballos que más pruebas han ganado en las dos semanas anteriores en el óvalo de Lexington, donde enumera la cantidad de ejemplares que han corrido y los que han ganado.

En el primer lugar se ubican los purasangres traídos de Hallandale Beach, los cuales de 93 que han corrido, ha ganado un total de 18 carreras, mientras que los ejemplares traídos de Fair Grounds han logrado 12 victorias de 85 oportunidades que han tenido, para ser los que más efectividad tienen.

En el tercer puesto del estudio mencionado se ubican los purasangres de Turfway Park han conseguido nueve victorias de 156 presentados y Oaklawn Park tiene siete ganadores de 37 que han competido.

Los ejemplares de los hipódromos que han contado menos suerte en lograr una victoria en el meeting de Keeneland son: Tampa Bay Downs, Churchill Downs, Kentucky Downs, Santa Anita Park y Colonial Downs.