Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 17 de abril

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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la segunda cartelera de la tercera semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con nueve carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, arena (12:50 p.m. VEN)

Finding Candy (1) se lleva el protagonismo a pesar de su decepcionante actuación en su última carrera, tras haber mostrado potencial al quedar segundo en una competición de mayor nivel. Defiende la jugada Clave de la jornada.

Segunda carrera: 1.600m, grama (1:22 p.m. VEN)

Dazzling Cruiser (5) ha tenido un desempeño consistentemente bueno en competencias similares.

ha tenido un desempeño consistentemente bueno en competencias similares. Patriotic War (2) baja de categoría .

baja de categoría Vanish (4) dos veces ganador en la distancia. Cuidado.

Tercera carrera: 1.200m, arena (1:54 p.m. VEN)

Miss Magical (6) terminó en un reñido segundo lugar en su última carrera y, con esa sólida actuación, parece ser la rival a vencer .

terminó en un reñido segundo lugar en su última carrera y, con esa sólida actuación, parece ser la rival a vencer New Lease On Life (2) va a mejorar mucho según su más reciente.

va a mejorar mucho según su más reciente. Army Medic (5) también merece ser considerada.

Cuarta carrera: 1.800m, tapeta (2:27 p.m. VEN)

Calathea (2) ganó bien aquí la última vez y de nuevo luce para repetir .

ganó bien aquí la última vez y de nuevo luce para repetir Crafty Collector (4) ganó de forma contundente la última vez en Tampa Bay y parece ser otro rival a batir .

ganó de forma contundente la última vez en Tampa Bay y parece ser otro rival a batir Oshala (6) también merece ser tenido en cuenta.

Quinta carrera, 1.600m, grama (3:00 p.m. VEN)

Rawayana (2) terminó en un reñido segundo lugar en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir .

terminó en un reñido segundo lugar en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir Au Naturel (5) su carrera anterior es meritoria. A pesar de su inconsistencia. Luce.

su carrera anterior es meritoria. A pesar de su inconsistencia. Luce. Rudi (7) también merece ser tenido en cuenta.

Sexta carrera: 1.700m, tapeta (3:32 p.m. VEN)

Lucky Berry (7) viene de tremenda victoria y tiene fuerte posibilidad de repetir .

viene de tremenda victoria y tiene fuerte posibilidad de repetir Pocket Pair (3) terminó tercero en su última carrera y ha obtenido buenos resultados en sus últimas participaciones en distancias similares .

terminó tercero en su última carrera y ha obtenido buenos resultados en sus últimas participaciones en distancias similares Vino For The Queen (2) también merece ser considerado.

Séptima carrera: 1.600m, grama (4:05 p.m. VEN)

Congressional (2) baja de categoría tras quedar cuarto en el Columbia Stakes la última vez y podría ser difícil de vencer .

baja de categoría tras quedar cuarto en el Columbia Stakes la última vez y podría ser difícil de vencer Ababajoni (7) es ganador en esta distancia con buen desplazamiento.

es ganador en esta distancia con buen desplazamiento. Behold The King (6) merece ser tenido en cuenta.

Octava carrera; 1.600m, grama (4:37 p.m. VEN)

Hawk (3) tiene buenas figuraciones y sólida capacidad en esta distancia y pista.

tiene buenas figuraciones y sólida capacidad en esta distancia y pista. Sneak Preview (4) ganó de forma impresionante la última vez y parece el rival a batir al subir de categoría .

ganó de forma impresionante la última vez y parece el rival a batir al subir de categoría Roger That Dana (6) también merece ser tenido en cuenta.

Novena carrera, 1.600m, grama (5:09 p.m. VEN)