El fenómeno Mason Miller: La "misión imposible" en la lomita

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En el beisbol profesional, a veces los números cuentan una historia tan increíble que parecen ficción. Lo que Mason Miller está logrando con los Padres de San Diego en este inicio de temporada 2026 no solo es estadísticamente improbable; es, según los registros históricos, un nivel de dominio que no se ha visto en medio siglo.

Un nivel de dominio sin precedentes

Mientras el mundo del beisbol observa atónito, Miller ha desmantelado a las ofensivas rivales con una eficiencia implacable. La estadística no deja lugar a dudas: cada vez que el derecho se sube a la lomita, la probabilidad de que el turno al bate termine en un ponche es abrumadoramente alta.

La magnitud de su racha actual, contabilizando su desempeño en playoffs y temporada regular, es un despliegue de superioridad que desafía la lógica del juego:

20 ponches en sus últimos 23 bateadores enfrentados.

30 ponches en sus últimos 38 bateadores.

40 ponches en sus últimos 55 bateadores.

50 ponches en sus últimos 70 bateadores.

60 ponches en sus últimos 89 bateadores.

70 ponches en sus últimos 109 bateadores.

80 ponches en sus últimos 135 bateadores.

Un territorio inexplorado

Lo que hace que estos números sean aún más impactantes es la comparación histórica. Según los análisis de datos de las Grandes Ligas, ningún otro lanzador en los últimos 50 años ha logrado igualar siquiera una de estas progresiones en ningún punto de su carrera, ya sea en temporada regular o postemporada.

Miller no solo está eliminando bateadores; está dictando una sentencia de "regreso al dugout" con una frecuencia que obliga a los historiadores del deporte a revisar libros de récords que datan de hace más de un siglo. Con una tasa de ponches que ha superado el 75% en sus apariciones de esta temporada, el derecho se ha convertido en el arma más letal de la MLB.

¿Hacia dónde va este récord?

Actualmente, Miller no solo presume una efectividad de 0.00 en lo que va de campaña, sino que su racha de entradas sin permitir carrera ya supera las 30, acercándose a hitos legendarios de la franquicia de San Diego.

En un deporte donde la paridad suele ser la norma, la presencia de Mason Miller en la novena entrada ha cambiado la dinámica de los juegos de los Padres: el encuentro, para efectos prácticos, termina mucho antes del último out oficial. Miller no solo está lanzando; está reescribiendo la historia del pitcheo contemporáneo, un ponche a la vez.