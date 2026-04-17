El héroe de la Melbourne Cup (G1) está de vuelta para el All Aged Stakes (G1)

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Halfs Yours, flamante ganador de la Melbourne Cup (G1), está listo para reaparecer en la All Aged Stakes (G1) en el hipódromo de Randwick este sábado 18 de abril. El doble ganador de Grupo 1, ha impresionado desde su regreso tras un descanso de casi dos meses, ganando una prueba de 1000 metros en el hipódromo de Flemington el 2 de abril.

Halfs Yours listo para el All Aged Stakes (G1)

Halfs Yours, regresó luego de varios meses sin corren en una prueba de mil metros, competencia que le sirvió de ajuste para All Aged Stakes (G1), a correrse este sábado 18 de abril en el hipódromo Randwick.

Su ascenso en la clasificación la temporada pasada fue meteórico, progresando desde carreras de referencia hasta ganar el Naturalism Stakes (G3) antes de completar el doblete de la Caulfield Cup (G1) y la Melbourne Cup (G1).

El coentrenador Calvin McEvoy comentó: "Regresó el 23 de diciembre, así que está en las primeras etapas de su preparación, pero ya está trotando suavemente y se ve fantástico. Estamos muy contentos con él. Estuvo siete semanas y media de descanso y parece un caballo completamente diferente. Ha ganado una buena capa de pelo y se ha ablandado, y hay mucho potencial para seguir trabajando".

Con una distancia de 1400 metros, el All Aged Stakes (G1) supondrá una prueba temprana al más alto nivel, en una distancia menor a la que Half Yours suele dominar. Se enfrentará a rivales como Jimmysstar, Giga Kick, Briasa, Angel Capital y Fangirl en esta carrera dotada con 1,5 millones de dólares australianos.

Fangirl, cuatro veces ganadora de Grupo 1, también hará su regreso a la temporada el sábado. Su última aparición fue un cuarto puesto en el Empire Rose Stakes (G1) el 1 de noviembre. Esta yegua de 7 años es una de las favoritas del entrenador Chris Waller y se adjudicó el 7 Stakes, dotado con 1 millón de dólares australianos, entre sus cuatro carreras de la primavera.