Mike Trout emula a Babe Ruth: Una serie de leyenda en el Bronx

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El Yankee Stadium, conocido como "La Catedral del Beisbol", ha sido testigo de innumerables hazañas, pero pocas tan imponentes como la protagonizada por Mike Trout este abril de 2026. En una serie de cuatro juegos que rozó la perfección ofensiva, la superestrella de los Los Angeles Angels dejó números que obligaron a los historiadores a retroceder 105 años en el tiempo.

El "Bombardero" de los Angels

Durante la estancia de su equipo en Nueva York, Trout transformó el diamante en su patio de juegos personal. La consistencia de su bateo fue tal que logró conectar al menos un jonrón en cada uno de los partidos de la serie, silenciando a la grada del Bronx con una frecuencia aterradora.

El balance final de Trout en estos cuatro encuentros es digno de un videojuego:

5 cuadrangulares (incluyendo un juego de multi-HR).

9 carreras impulsadas (RBI).

8 carreras anotadas.

3 bases por bolas.

HR en todos los juegos de la serie.

Un viaje al pasado: 1921 vs. 2026

La magnitud de lo logrado por Trout cobra una dimensión épica al buscar comparaciones. Según los registros históricos de la MLB, solo otro jugador en la historia había logrado combinar todas esas estadísticas (5+ HR, 9+ RBI, 8+ R, 3+ BB y HR en cada juego) en una serie de cuatro partidos en cualquier escenario.

Ese hombre fue Babe Ruth, quien lo consiguió vistiendo precisamente la franela de los Yankees contra los Detroit Tigers, en el Polo Grounds, del 11 al 14 de junio de 1921.

Más allá de la mística, el despertar de Trout ha sido vital para unos Angels que buscan recuperar el protagonismo en la División Oeste de la Liga Americana. Tras realizar ajustes mecánicos en su swing semanas atrás, el "Capitán" parece haber encontrado su versión más letal, liderando el circuito en cuadrangulares y OPS tras esta gira.

Con esta actuación, Mike Trout no solo reafirma su estatus como el mejor jugador de su generación, sino que demuestra que, incluso en la era de la analítica avanzada, todavía hay espacio para que los gigantes del juego emulen a los mitos del siglo pasado.