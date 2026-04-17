Se estrena el tráiler de "El Partido", el documental definitivo sobre Argentina e Inglaterra '86

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El mundo del cine y el fútbol se detiene ante el primer adelanto de "El Partido". No es solo otro documental sobre Diego Armando Maradona o la Selección Argentina; es una pieza cinematográfica de ingeniería histórica que busca reconstruir el enfrentamiento más cargado de simbolismo en la historia de los Mundiales: el cruce de cuartos de final de México 1986.

Un espejo del tiempo: 91 minutos de tensión

La obra, dirigida por la dupla de Juan Cabral y Santiago Franco, posee una particularidad técnica que ya genera expectativa: su duración es de 91 minutos. El metraje emula el tiempo exacto que duró el encuentro original (incluyendo el tiempo de adición), sumergiendo al espectador en una experiencia inmersiva que busca capturar la urgencia y la gloria de aquel mediodía en el Estadio Azteca.

Por primera vez en cuatro décadas, la producción ha logrado reunir a jugadores de ambos bandos. A través de testimonios cruzados, los protagonistas argentinos e ingleses reconstruyen no solo las jugadas (desde la "Mano de Dios" hasta el "Gol del Siglo") sino también la pesada carga histórica que rodeaba el encuentro.

Ruta a la gloria: De Cannes a las salas argentinas

El documental tendrá un despliegue de gala antes de llegar al público masivo:

Estreno internacional: Se proyectará en la 79° edición del Festival de Cannes , posicionándose como una de las apuestas documentales más fuertes del año.

Lanzamiento en Argentina: La fecha confirmada para el estreno en cines locales es el 21 de mayo de 2026.

"El Partido" promete ser el documento definitivo sobre una tarde donde el fútbol fue, por un momento, mucho más que un deporte, sirviendo como catarsis de un conflicto histórico y social que todavía resuena en la memoria colectiva de ambas naciones.