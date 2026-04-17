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El beisbol mexicano ha entrado formalmente al futuro. En el marco del duelo entre los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México, la tecnología tomó el protagonismo para impartir justicia divina en un turno que quedará grabado en los libros de récords.

El momento cumbre ocurrió cuando, ante un lanzamiento limítrofe, el umpire principal dictaminó originalmente una "bola". Sin embargo, haciendo uso de las nuevas regulaciones de la liga, se solicitó el primer reto ABS de la temporada.

Tras la revisión de la trayectoria digital del esférico, el sistema automatizado confirmó que la pelota cruzó la zona de strike. El veredicto fue contundente: se cambió la decisión a ponche, silenciando las dudas y demostrando la precisión del "ojo de halcón" de la LMB.

Detalles del encuentro

El contexto de este hito tecnológico se dio en un partido de alta intensidad donde los Diablos Rojos terminaron imponiendo condiciones:

Resultado Final: Diablos Rojos del México 4 - 2 Piratas de Campeche.

Desempeño: El México Rojo castigó al pitcheo filibustero.

Protagonistas: A pesar del esfuerzo del abridor de Campeche, la ofensiva escarlata y la precisión tecnológica jugaron a favor de los visitantes.

La implementación del sistema Automatic Ball-Strike busca reducir el margen de error humano en conteos críticos. En esta ocasión, la justicia deportiva prevaleció gracias a los sensores que determinaron el out de forma inapelable.

Con este triunfo y la exitosa aplicación del reto, los Diablos Rojos no solo se llevan la victoria, sino que forman parte del primer capítulo de la revolución tecnológica en la LMB.